Президент Владимир Зеленский прокомментировал подписание указа о санкциях против почти 200 человек, назвав его «очередным санкционным шагом» против российской атомной отрасли.

— Своим указом я ввел в действие решение СНБО по санкциям против двухсот человек, работающих на российскую «атомку». И мы делаем все, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против России за войну, – сказал он в вечернем обращении.

Владимир Зеленский признал, что этот процесс «определенное сопротивление», но напомнил, что ограничения против российской нефтяной отрасли, несмотря на сложности, все же удалось ввести.

— Тем более, это справедливо для тех, кто принимал участие в захвате и незаконных действиях на нашей Запорожской атомной станции. Российский радиационный шантаж мира должен быть наказан. В том числе и об этом будем говорить на разных дипломатических уровнях на следующей неделе. Это будет не менее важная неделя для наших международных позиций. Уже готовимся к запланированным коммуникациям и переговорам, – анонсировал президент.

Президент Владимир Зеленский 12 февраля ввел в действие санкции СНБО против двух сотен человек. Таким образом, президент ввел санкции против 199 граждан РФ и одного украинца – коллаборанта Юрия Чернычука, которого захватчики назначили новым «директором» Запорожской АЭС.