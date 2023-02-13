Кремль продолжает усилия, чтобы остановить передачу западных дальнобойных ракет и танков Украине. В частности, распространяет нарратив, что новое вооружение будет представлять угрозу безопасности РФ.

Об этом говорится в строительстве американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, как российский президент Владимир Путин в декабре прошлого года обвинил США в умышленном затягивании войны после разрешения предоставить Украине ЗРК «Patriot».

— Путин абсурдно намекнул, что Украина будет использовать «Патриоты» (оборонные системы противовоздушной обороны) для ударов по территории России, даже когда Украина просила эти системы, чтобы остановить продолжающуюся воздушную и ракетную атаку России по украинской энергетической инфраструктуре осенью 2022 года. Эта информационная операция преследовала цель приостановить помощь Запада, – говорится в отчете.

Также кремлевские чиновники продолжают распространять нарратив о том, что передача Западом высокоточных ракетных систем большой дальности и танков Leopard создает новую угрозу безопасности России, хотя они не представляют большей угрозы, чем поставка советских танков или других высокоточных систем.

— Украинцы не использовали предоставленные Западом системы HIMARS для ударов по территории России... И мнение о том, что Украина вторгнется в Россию с помощью немецких «Леопардов», вызывает смех. Цель этой российской информационной кампании двояка: во-первых, как можно дольше задержать прибытие западных танков; во-вторых, нарушить формулировку согласованного западного подхода к полному переходу Украины на западные системы вооружений, – отмечают аналитики.

Россия продолжит использовать информационные вбросы для поддержки военных операций в Украине, особенно на востоке Украины. Кремль возобновляет нарратив, в котором преувеличивает победы на передовой, продолжая наступление на Бахмут и Лиман.

Министерство обороны РФ с гордостью демонстрирует победы над захваченными населенными пунктами вокруг Бахмута, но влияние таких информационных операций ослабевает.

Напомним, российские оккупанты попытаются перерезать пути поставки Украине оружия от международных партнеров. По словам главы нацбезопасности Алексея Данилова, они могут атаковать западные области.