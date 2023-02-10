Российские оккупанты попытаются перерезать пути поставки Украине оружия от международных партнеров. По его словам, они могут атаковать западные области.

Такое мнение высказал глава нацбезопасности Алексей Данилов в интервью Report.

На вопрос журналиста, возможно ли полномасштабное наступление на Киев, глава нацбезопасности заявил, что у россиян вряд ли хватит сил для реализации такого намерения.

Также Алексей Данилов отметил, что общество этого не допустит. Он считает, что президент РФ Владимир Путин ввел всех в заблуждение, уверяя, что у него вторая армия мира.

Глава нацбезопасности подчеркнул, что Украина вернет все свои исторические территории.

— Не стоит скрывать, что Путин всех ввел в заблуждение. Все поверили в силу Путина, в то, что у него другая сила – армия в мире, что он заберет себя в Украину. Мы же доказали, что способны защищать свою страну, и будем защищать ее и дальше. Более того, мы вернем все свои исторические места. И я обращаю внимание на словосочетание «исторические территории». Это наша обязанность и так и будет, – сказал он.

Ранее сообщалось, что у Украины есть оружие собственного производства, которое может уничтожать цели на территории Российской Федерации.