Российские оккупанты попытаются перерезать пути поставки Украине оружия от международных партнеров. По его словам, они могут атаковать западные области.
Такое мнение высказал глава нацбезопасности Алексей Данилов в интервью Report.
На вопрос журналиста, возможно ли полномасштабное наступление на Киев, глава нацбезопасности заявил, что у россиян вряд ли хватит сил для реализации такого намерения.
Также Алексей Данилов отметил, что общество этого не допустит. Он считает, что президент РФ Владимир Путин ввел всех в заблуждение, уверяя, что у него вторая армия мира.
Глава нацбезопасности подчеркнул, что Украина вернет все свои исторические территории.
— Не стоит скрывать, что Путин всех ввел в заблуждение. Все поверили в силу Путина, в то, что у него другая сила – армия в мире, что он заберет себя в Украину. Мы же доказали, что способны защищать свою страну, и будем защищать ее и дальше. Более того, мы вернем все свои исторические места. И я обращаю внимание на словосочетание «исторические территории». Это наша обязанность и так и будет, – сказал он.
Ранее сообщалось, что у Украины есть оружие собственного производства, которое может уничтожать цели на территории Российской Федерации.
Российские оккупанты попытаются перерезать пути поставки Украине оружия от международных партнеров. По его словам, они могут атаковать западные области.
Такое мнение высказал глава нацбезопасности Алексей Данилов в интервью Report.
На вопрос журналиста, возможно ли полномасштабное наступление на Киев, глава нацбезопасности заявил, что у россиян вряд ли хватит сил для реализации такого намерения.
Также Алексей Данилов отметил, что общество этого не допустит. Он считает, что президент РФ Владимир Путин ввел всех в заблуждение, уверяя, что у него вторая армия мира.
Глава нацбезопасности подчеркнул, что Украина вернет все свои исторические территории.
— Не стоит скрывать, что Путин всех ввел в заблуждение. Все поверили в силу Путина, в то, что у него другая сила – армия в мире, что он заберет себя в Украину. Мы же доказали, что способны защищать свою страну, и будем защищать ее и дальше. Более того, мы вернем все свои исторические места. И я обращаю внимание на словосочетание «исторические территории». Это наша обязанность и так и будет, – сказал он.
Ранее сообщалось, что у Украины есть оружие собственного производства, которое может уничтожать цели на территории Российской Федерации.