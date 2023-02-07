У Украины есть оружие собственного производства, которое может уничтожать цели на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова CNN.

— Что касается российской территории, нам никто не запрещает уничтожать целые оружием украинского производства. У нас есть такое оружие? Да, есть, – сказал он.