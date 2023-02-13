Россияне создали чат-бот для доносов на украинцев во временно оккупированной Каховке.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
В ЦНС отмечают, что оккупанты впоследствии используют эти доносы, чтобы иметь повод для очередных репрессий.
— Россияне прекрасно отдают себе отчет в реальной степени поддержки оккупации среди местных и продолжают поиски подполья. Людей похищают за любые выявленные проявления нелояльности, – говорится в сообщении центра.
По данным сопротивления, одним из механизмов являются анонимные доносы, которые практикуют оккупанты. Для этого на временно оккупированных территориях создают чат-боты. Такой был создан и для города Каховка.
Напомним, во временно оккупированной Каховке Херсонской области медицинское учреждение прекратило обслуживание гражданских лиц. Заведение перепрофилируют для нужд оккупантов, которых будут лечить завезенные из России медики.
Россияне создали чат-бот для доносов на украинцев во временно оккупированной Каховке.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
В ЦНС отмечают, что оккупанты впоследствии используют эти доносы, чтобы иметь повод для очередных репрессий.
— Россияне прекрасно отдают себе отчет в реальной степени поддержки оккупации среди местных и продолжают поиски подполья. Людей похищают за любые выявленные проявления нелояльности, – говорится в сообщении центра.
По данным сопротивления, одним из механизмов являются анонимные доносы, которые практикуют оккупанты. Для этого на временно оккупированных территориях создают чат-боты. Такой был создан и для города Каховка.
Напомним, во временно оккупированной Каховке Херсонской области медицинское учреждение прекратило обслуживание гражданских лиц. Заведение перепрофилируют для нужд оккупантов, которых будут лечить завезенные из России медики.