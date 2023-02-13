Россияне создали чат-бот для доносов на украинцев во временно оккупированной Каховке.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В ЦНС отмечают, что оккупанты впоследствии используют эти доносы, чтобы иметь повод для очередных репрессий.

— Россияне прекрасно отдают себе отчет в реальной степени поддержки оккупации среди местных и продолжают поиски подполья. Людей похищают за любые выявленные проявления нелояльности, – говорится в сообщении центра.

По данным сопротивления, одним из механизмов являются анонимные доносы, которые практикуют оккупанты. Для этого на временно оккупированных территориях создают чат-боты. Такой был создан и для города Каховка.

Напомним, во временно оккупированной Каховке Херсонской области медицинское учреждение прекратило обслуживание гражданских лиц. Заведение перепрофилируют для нужд оккупантов, которых будут лечить завезенные из России медики.