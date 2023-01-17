Во временно оккупированной Каховке Херсонской области медицинское учреждение прекратило обслуживание гражданских лиц. Заведение перепрофилируют для нужд оккупантов, которых будут лечить завезенные из России медики.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Увлеченный россиянами противотуберкулезный диспансер в г. Каховка Херсонской области перестал обслуживать гражданских. Там обустраивают госпиталь для лечения российских военных. Для предоставления услуг привлекают российских врачей, системно привозимых на временно оккупированные территории Украины. В частности, новая группа из 30 медиков прибыла в Михайловскую многопрофильную больницу в Запорожской области», — говорится в сообщении.

В ЦНС также сообщили, что находящиеся на ТОТ больницы получили распоряжение относительно приоритетного обслуживания российских военных.

«Даже при оказании экстренной помощи предпочтение отдается россиянам. Поэтому во временно оккупированных регионах критическая ситуация на фоне обострения эпидемиологической ситуации и гуманитарного кризиса в целом. Смертность среди гражданского населения существенно растет», – отмечают там.

Ранее сообщалось, что российские захватчики наращивают темпы депортации украинцев с временно оккупированных территорий.