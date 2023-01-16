Российские захватчики наращивают темпы депортации украинцев с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Режим Путина увеличивает темпы депортации украинцев из ВТО под руководством «эвакуации». Дополнительные средства на размещение украинцев получили Воронежская, Свердловская, Курская, Ростовская областей и Краснодарский край РФ. По доброй русской традиции средства на размещение людей разворовывают, а депортированных размещают в антисанитарных условиях. Для людей выделяют заброшенные санатории и общежития», – говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что россияне все больше людей депортируют из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

«Отметим, что для создания основы так называемой эвакуации россияне сначала прекращают работу социальных учреждений и усиливают обстрелы, чтобы сделать жизнь местных невыносимой. После чего объявляют сначала добровольную, а затем принудительную «эвакуацию», добавили там.