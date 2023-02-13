На временно оккупированные территории Херсонской области оккупанты направили 200 росгвардейцев и ограничили передвижение местных жителей.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

— Для усиления контрдиверсионных мер на временно занятых территориях Херсонской области противник направил туда около 200 военнослужащих росгвардии, – говорится в сообщении.

По данным штаба, росгвардейцы были расселены на территории базы отдыха «Чайка» в населенном пункте Лазурное, а для безопасности оккупантов в поселке ограничено передвижение местных жителей.

Кроме того, сообщают в штабе, из-за низкого уровня обеспечения зимним обмундированием, с января текущего года значительно возросло количество военнослужащих российских оккупационных войск с признаками обморожения конечностей.

— Да, в медицинских учреждениях Горловки Донецкой области количество пациентов с таким диагнозом составляет до 30 процентов всех раненых, – говорится в сообщении.

Напомним, под Угледаром Донецкой области украинские защитники разгромили элитную 155-ю бригаду морской пехоты из Владивостока.