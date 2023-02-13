Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 12 февраля анонсировал ряд мер по случаю годовщины начала полномасштабного вторжения.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, пишет «Радио Свобода».

— В ООН, в Киеве, во многих других столицах мира произойдут разные события, которые пошлют очень четкий сигнал президенту Путину: если ты, Путин, играешь в игру на истощение и думаешь, что время играет на твоей стороне, то ты глубоко ошибаешься. Потому что единство с Украиной с каждым днем растет, и в этой войне ты непременно проигрываешь, – сказал он.

Дмитрий Кулеба также прокомментировал планы президента Соединенных Штатов Джо Байдена посетить Польшу с 20 по 22 февраля:

— Безусловно, это также составляющий элемент этой трагической годовщины и составляющий того сигнала Путину, который я объявил. Поэтому очень важно, что именно в Европе президент Байдена будет. Тем более, в Польше – стране, которая играет чрезвычайно важную роль в обеспечении второго оружейного фронта для Украины, – сказал он.

Впрочем, добавил глава МИД, речь идет не только о визите Джо Байдена в соседнюю с Украиной страну, но и о ряде других событий «глобального масштабного».

Он также рассказал о возможности усиления санкций в отношении России и исключении ее из Совбеза ООН.

— Под 24 февраля будут новые санкции. Они будут объявлены в разных странах, в разных институтах. Это тоже будет частью этого сигнала единства ради победы. Что касается ООН и России в Совбезе – мы начали путь своим заявлением Министерства иностранных дел, которое обнародовали в конце прошлого года. Этот путь не будет быстрым... Потому что речь идет о перезагрузке, по сути, глобального института. Но у нас есть четкий план, – сказал Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что первой целью Киева является «делегитимизация присутствия России в Совбезе ООН».

— То есть все будут понимать, что перед ними сидят мошенники, узурпировавшие мошенническим способом это место. Вот этот будет результат достигнут довольно быстро. А вот самое исключение – безусловно, это займет время. И для этого нужно, чтобы совпал ряд факторов. Но поверьте мне, что для России уже достижение первой цели, делегитимизации, которую я озвучил – это будет страшный международный удар, – заверил министр.

Ранее сообщалось, что руководство РФ стремится привлечь в армию как можно больше людей, потому что желает отличиться любой победой к годовщине полномасштабного вторжения.