Из украинских портов с начала действия зерновой сделки было отправлено 21 миллион 43 тысячи 307 тонн сельскохозяйственной продукции.
По данным ООН, на кукурузу приходится 47%, пшеницу – 29%, подсолнечное масло и шрот – по 5%, остальные грузы – 14%.
По географическому распределению среди получателей грузов:
По данным ООН, 12 февраля из украинских портов вышли четыре судна с продовольствием.
Напомним, из-за блокирования россиянами «зернового коридора» путем искусственного замедления инспекции экспорт украинской агропродукции снизился за январь на 1,3 миллиона тонн.
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Из украинских портов с начала действия зерновой сделки было отправлено 21 миллион 43 тысячи 307 тонн сельскохозяйственной продукции.
По данным ООН, на кукурузу приходится 47%, пшеницу – 29%, подсолнечное масло и шрот – по 5%, остальные грузы – 14%.
По географическому распределению среди получателей грузов:
По данным ООН, 12 февраля из украинских портов вышли четыре судна с продовольствием.
Напомним, из-за блокирования россиянами «зернового коридора» путем искусственного замедления инспекции экспорт украинской агропродукции снизился за январь на 1,3 миллиона тонн.