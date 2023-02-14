Из украинских портов с начала действия зерновой сделки было отправлено 21 миллион 43 тысячи 307 тонн сельскохозяйственной продукции.

По данным ООН, на кукурузу приходится 47%, пшеницу – 29%, подсолнечное масло и шрот – по 5%, остальные грузы – 14%.

По географическому распределению среди получателей грузов:

Китай (4,2 миллиона тонн);

Испания (3,8 миллиона тонн);

Турция (2,4 миллиона тонн);

Нидерланды (1,2 миллиона тонн);

Египет (724,7 тысяч тонн).

По данным ООН, 12 февраля из украинских портов вышли четыре судна с продовольствием.

Напомним, из-за блокирования россиянами «зернового коридора» путем искусственного замедления инспекции экспорт украинской агропродукции снизился за январь на 1,3 миллиона тонн.