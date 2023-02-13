Российские СМИ распространяют ложную информацию о том, что Молдова и Румыния срочно строят трассу в Одессу, чтобы перекинуть силы НАТО в Украину.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

В своих новостях пропагандисты ссылаются на заявление министра транспорта и инфраструктуры Румынии Сорина Гриндяну. Как отметили журналисты фактчекингового проекта StopFake, он действительно сообщил, что обе страны рассматривают возможность продолжения строительства румынно-молдавской трассы до Одессы. Но никаких заявлений о том, что трасса необходима для «перекидывания сил НАТО в Украину» или о том, что дорога строится в рамках военной помощи Украине, министр не делал.

На самом деле, это шоссе – совместный проект Румынии и Молдовы по соединению двух стран скоростным автобаном Unirii (A8). Впервые о необходимости его строительства заговорили еще в 2009 году – задолго до военной агрессии против Украины, отмечает Центр стратегических коммуникаций.

В настоящее время строительство не началось – проекты по строительству разных участков этой дороги еще проходят многочисленные процедуры утверждения.

Ранее сообщалось, что пропагандистские каналы распространяют фейковую информацию о том, что по меньшей мере два танка Leopard 2 «заметили» в Николаеве. Как будто тягачи с оружием двигались в направлении бронетанкового завода.