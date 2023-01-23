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Пропагандистские каналы распространяют фейковую информацию, что, по меньшей мере, два танка Leopard 2 «заметили» в Николаеве. Якобы тягачи с оружием двигались в направлении бронетанкового завода.
Эту информацию опровергает украинский Центр стратегических коммуникаций и приводит следующие аргументы:
— Пока украинские танкисты еще даже не начали обучение, а мир по-прежнему обсуждает передачу Leopard-2, в РФ уже готовятся их уничтожать, – добавили в Центре.
Напомним, Германия располагает 212 исправными танками Leopard 2 разных модификаций, из которых, возможно, передаст Украине 19 танков Leopard 2A5, которые используются только для учений.
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Пропагандистские каналы распространяют фейковую информацию, что, по меньшей мере, два танка Leopard 2 «заметили» в Николаеве. Якобы тягачи с оружием двигались в направлении бронетанкового завода.
Эту информацию опровергает украинский Центр стратегических коммуникаций и приводит следующие аргументы:
— Пока украинские танкисты еще даже не начали обучение, а мир по-прежнему обсуждает передачу Leopard-2, в РФ уже готовятся их уничтожать, – добавили в Центре.
Напомним, Германия располагает 212 исправными танками Leopard 2 разных модификаций, из которых, возможно, передаст Украине 19 танков Leopard 2A5, которые используются только для учений.