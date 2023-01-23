Пропагандистские каналы распространяют фейковую информацию, что, по меньшей мере, два танка Leopard 2 «заметили» в Николаеве. Якобы тягачи с оружием двигались в направлении бронетанкового завода.

Эту информацию опровергает украинский Центр стратегических коммуникаций и приводит следующие аргументы:

Вскоре украинские военные начнут обучение по пользованию Leopard 2 в Польше, о чем сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Voice of America;

Министр обороны Германии Борис Писториус на встрече в формате «Рамштайн» 20 января заявил, что западные союзники пока не пришли к соглашению о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2;

Борис Писториус поручил подготовиться своему министерству ко «дню, который, возможно, наступит» и заявил, что издал приказ о проверке, каковы запасы танков в Бундесвере и промышленности;

Спикер ГУР Андрей Юсов заявил: «Танки Leopard будут в Украине, но публичная подача этого решения все еще дискутируется».

— Пока украинские танкисты еще даже не начали обучение, а мир по-прежнему обсуждает передачу Leopard-2, в РФ уже готовятся их уничтожать, – добавили в Центре.

Напомним, Германия располагает 212 исправными танками Leopard 2 разных модификаций, из которых, возможно, передаст Украине 19 танков Leopard 2A5, которые используются только для учений.