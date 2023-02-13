Бизнесмен из российского региона Чечня Валид Корчагин, связанный с семьей приближенного к Рамзану Кадырову Сулейману Геремееву, стал совладельцем компании «ММК Ильича».

Эта компания, вероятно, будет осуществлять возобновление потерпевшего в ходе боевых действий металлургического комбината имени Ильича в оккупированном Мариуполе, сообщает российская служба ВВС в своем расследовании.

Валид Корчагин, имя которого до сих пор не было публичным, за время войны приобрел и другие активы – доли в российской сети строительных гипермаркетов OBI и в ушедших из России кофейнях американской сети Starbucks говорится в расследовании.

В штурме Мариуполя в Донецкой области в 2022 году участвовали в том числе и военные из Чечни. Среди них был Руслан Геремеев, родственник Сулеймана Геремеева. Его имя фигурировало по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова.

Металлургический комбинат имени Ильича принадлежит компании «Метинвест» украинского бизнесмена Рината Ахметова. Во время боев он пострадал меньше, чем другой мариупольский комбинат «Азовсталь». Назначенные Россией фактические власти в Донецке заявляли, что завод будут восстанавливать. Компания под названием «ММК Ильича», совладельцем которой стал 25-летний Корчагин, зарегистрирована группировкой «ДНР» в августе 2022 года. Официально пока не сообщалось о том, что группировка передала мариупольский завод этой компании, но известно, что завод охраняет вооруженная охрана под руководством одного из членов семьи Геремеевых.

Как говорится в расследовании, Корчагин, вероятно, раньше имел фамилию Геремеев и, возможно, является сыном чиновника Вахита Геремеева. Того, в свою очередь, называют братом члена Совета федерации России Сулеймана Геремеева. Сотрудник «Трансперенси» Илья Шуманов считает, что семья Геремеевых получила доступ к мариупольскому металлургическому комбинату как «награду» за боевые действия в Украине.

Напомним, российские оккупанты не планируют восстанавливать металлургический комбинат «Азовсталь», разрушенный в боях за Мариуполь, поскольку это «невозможно и нерентабельно».