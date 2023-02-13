Словацкая Республика продлила срок действия временного приюта для украинцев, вынужденно переехавших в Словакию в результате российской агрессии.

Об этом сообщили на официальном сайте Министерства внутренних дел страны.

Как отмечается в ведомстве, удостоверения «Временное убежище» (dočasné útočisko) сроком действия до 4 марта 2023 будут автоматически оставаться действительными до 4 марта 2024 года.

Впрочем, если украинцы желают, они могут обновить свое удостоверение через электронную службу Министерства внутренних дел Словацкой Республики, воспользовавшись ссылкой: portal.minv.sk

Стоит отметить, что статус приюта позволяет украинцам работать на территории Словакии, получать среднее и высшее образование, посещать школы, иметь доступ к медицинской помощи и жилью, а также предоставляет право на материальную помощь в случае необходимости.

Напомним, Словакия передала Украине восьмую самоходную артиллерийскую установку Zuzana 2 по контракту, предусматривавшему поставку восьми единиц этого типа оружия.