Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

— Накануне заседание контактной группы по обороне в формате «Рамштайн» провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи, — отметил он.

Главнокомандующие обсудили вопросы поставок международной военной помощи Украине и подготовки украинских подразделений на территории стран-партнеров. А также Валерий Залужный поделился оценками оперативной обстановки на фронте и планами по дальнейшим действиям.

— Благодарен генералу Каволи за глубокое понимание ситуации и значительные усилия по приближению нашей победы, видением которой я поделился сегодня с моим собеседником. Победа Украины будет означать не только освобождение ее территорий, но и создание таких условий и таких Вооруженных Сил, которые не позволят россиянам никогда в будущем напасть на наше государство, — добавил он.

Ранее Валерий Залужный в разговоре с американским коллегой Марком Милли сообщил, что Россия использует морские надводные дроны и это создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море.