Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с американским коллегой Марком Милли сообщил, что Россия использует морские надводные дроны и это создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море.

Об этом пишет Бабель.

Перед этим появилось видео с якобы ударом по мосту через Днестровский Лиман в Заливе Одесской области. На записи видно, что под мостом проходит неизвестный объект, предположительно беспилотник, а затем он взрывается.

Что касается ситуации на фронте, по словам Валерия Залужного, сейчас горячее всего на Донецком направлении — здесь россия осуществляет до 50 атак ежедневно. Упорные бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки. На некоторых участках фронта удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться. Несмотря на постоянное давление, украинские военные продолжают удерживать под контролем Бахмут и занимаются стабилизацией линии фронта вокруг него.