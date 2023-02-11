За прошедшие сутки, 10 февраля, противник нанес очередной массированный ракетный удар по территории нашей страны, осуществил пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре.
Об этом сообщает Генштаб.
Во время него враг применил 32 зенитных управляемых ракеты С-300 и 74 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, 61 из которых уничтожены нашими защитниками.
Кроме того, российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов, 28 из них с применением БпЛА типа «Шахед-136». 22 дрона сбиты. Также противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Напомним, Силы ПВО сбили над Николаевщиной две крылатые ракеты и пять дронов-камикадзе.
Ранее сообщалось, что во время массированного удара 10 февраля две российские крылатые ракеты «Калибр» осуществили пересечение воздушного пространства Румынии и Молдовы.
Также напомним, что около 10.30 10 февраля российские ракеты попали в объект критической инфраструктуры в Харьковской области. 7 человек получили ранения.
За прошедшие сутки, 10 февраля, противник нанес очередной массированный ракетный удар по территории нашей страны, осуществил пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре.
Об этом сообщает Генштаб.
Во время него враг применил 32 зенитных управляемых ракеты С-300 и 74 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, 61 из которых уничтожены нашими защитниками.
Кроме того, российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов, 28 из них с применением БпЛА типа «Шахед-136». 22 дрона сбиты. Также противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Напомним, Силы ПВО сбили над Николаевщиной две крылатые ракеты и пять дронов-камикадзе.
Ранее сообщалось, что во время массированного удара 10 февраля две российские крылатые ракеты «Калибр» осуществили пересечение воздушного пространства Румынии и Молдовы.
Также напомним, что около 10.30 10 февраля российские ракеты попали в объект критической инфраструктуры в Харьковской области. 7 человек получили ранения.