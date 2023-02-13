Вооруженные силы Украины опровергли заявления Минобороны России о захвате поселка Красная Гора под Бахмутом.

Об этом заявил CNN представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, сообщает РБК-Украина.

По его словам, утверждение о том, что россияне заняли Красную гору, «не соответствуют действительности».

– Там продолжаются бои. Мы держим это под контролем, подчеркнул он.

Он добавил, что Бахмут остается центром основных атак России.

— На Бахмутском направлении враг совершил 85 обстрелов. Боевых действий было 33. В районе города Бахмут 25 обстрелов и 19 боевых действий, – рассказал Сергей Череватый CNN.

При этом представитель заявил, что хотя российские силы имеют возможность вести огонь на направлениях в Бахмут, украинские войска ведут контрбатарейную борьбу, чтобы ее уменьшить.

— У нас есть возможность поставлять оружие, продовольствие, технику, медикаменты и эвакуировать оттуда раненых, — подчеркнул он.

В то же время CNN приводит заявление Министерства обороны России, в котором ведомство подтверждает сообщение ППК «Вагнера», что якобы Красная Гора была захвачена. При этом слова Москвы прозвучали в то время, как российские войска только пытаются оцепить город.

Издание напоминает, что поселок Красная Гора лежит на главной дороге с севера на юг, ведущей в Бахмут. Оно расположено чуть ниже Соледара.

Напомним, корреспондент немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер и его коллеги во время работы в Бахмуте попали под обстрел.