Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому военнослужащего в звании генерал-лейтенанта или вицеадмирала может быть назначен первым заместителем министра обороны Украины.

Об этом свидетельствует указ президента от 13 февраля 2023 г. №76/2023.

Перечень должностей, замещаемых военнослужащими Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, правоохранительных органов специального назначения в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях, организациях, а также государственных и коммунальных учебных заведениях и предельных воинских званий по этим должностям, дополнен разделом о том, что должность первого заместителя министра обороны может занять генерал-лейтенант, вице-адмирал (должность может быть замещена на период действия правового режима военного положения).

Кабинету Министров также поручено внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по укреплению демократического гражданского контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны вместо Алексея Резникова.

Однако в законе отсутствует возможность назначать министром обороны лицо из числа военных.