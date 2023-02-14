В последние три дня наемники ППК «Вагнер» «почти наверняка» достигли небольшого продвижения на окраину Бахмута, в том числе в поселке Красная Гора.

Об этом сообщает разведка Великобритании, цитируемая Министерством обороны страны.

— Однако организованная украинская оборона в этом районе продолжается. Тактическое российское продвижение к югу от города, вероятно, не имеет большого прогресса, говорится в сводке.

В секторе Кременной и Сватового в Луганской области, сообщает разведка, российские войска продолжают попытки наступления, хотя каждая локальная атака недостаточно масштабна для значительного прорыва.

— Россия, вероятно, стремится вернуть некоторые территории, которые украинские силы смогли освободить в сентябре-ноябре 2022 года: существует реалистичная возможность, что их ближайшая цель — продвижение на запад к реке Жеребец, — предполагает ведомство.

По его выводам, текущая оперативная картина свидетельствует, что российская армия получает приказы продвигаться в большинстве секторов, но не «накопила достаточной боевой мощи ни на каком направлении для достижения решающего эффекта».

Напомним, британская разведка считает маловероятным, что Россия будет способна нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны в ближайшие недели.