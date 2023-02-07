Британская разведка считает маловероятным, что Россия сможет нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны в ближайшие недели.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии во вторник.

Разведка называет очень вероятно, что Россия пытается возобновить крупные наступательные операции в Украине с начала января 2023 года. Ее оперативной целью почти наверняка является захват остальных удерживаемых Украиной частей Донецкой области.

Однако российским войскам удается продвигаться вперед всего на несколько сотен метров в неделю. Это почти наверняка связано с тем, что России сейчас не хватает боеприпасов и маневренных подразделений, необходимых для успешных наступательных действий.

Высшее командование, вероятно, разрабатывает планы, требующие от недоукомплектованных, неопытных подразделений достичь нереальных целей из-за политического и профессионального давления, утверждается в строительстве.

— Российские лидеры, вероятно, и дальше потребуют масштабных наступательных действий. Остается маловероятным, что Россия сможет нарастить силы, необходимые для того, чтобы существенно повлиять на исход войны в ближайшие недели, – считает британская разведка.

Напомним, накануне британская разведка сообщала, что в течение последней недели Россия продолжала делать небольшие шаги вперед в своей попытке оцепить Бахмут.