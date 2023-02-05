В последнюю неделю Россия продолжала делать небольшие шаги вперед в своей попытке окружить Бахмут.

Об этом говорится в отчете министерства обороны Великобритании.

По данным британской разведки, M03 и H32 – две основные дороги в город для украинских защитников – теперь, вероятно, находятся под угрозой прямого обстрела из-за наступления российских военных. Ранее на этой неделе военизированные формирования «Вагнера», скорее всего, захватили подчиненную трассу, соединяющую Бахмут с городом Северск.

— Для украинских сил остается несколько альтернативных маршрутов поставок через страну, а Бахмут становится все изолированным, – говорится в отчете британской разведки.

Напомним, Российская Федерация концентрирует военную технику и живую силу для проведения «решительного наступления» на Бахмутском направлении и западной части Луганской области, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на линии фронта ужесточается , но все решает устойчивость воинов Сил обороны Украины.

Также 4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на этой неделе российские оккупанты бросили все силы на прорыв украинской обороны и окружения Бахмута.