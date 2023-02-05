Российская Федерация концентрирует военную технику и живую силу для проведения «решительного наступления» на Бахмутском направлении и западной части Луганской области.

Российские оккупанты вряд ли нацеятся на Запорожье, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

— Россия не продемонстрировала способности выдержать многочисленные крупные наступательные операции, необходимые для одновременного достижения административных границ Донецкой области и взятия города Запорожья, – отметили аналитики.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ситуация на линии фронта ужесточается, но все решает устойчивость воинов Сил обороны Украины.

Также 4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на этой неделе российские оккупанты бросили все силы на прорыв украинской обороны и окружения Бахмута.