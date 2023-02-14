Фото: Угледар/Константин и Влада Либеровы

Президент России Владимир Путин публично поддерживает риторику российского Министерства обороны о наступлении на Угледар в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете американского Института исследования войны (ISW).

Исследователи указали на заявление Путина, по которому войска Тихоокеанского и Северного флота «героически сражаются».

— Путин, возможно, специально отметил Тихоокеанский и Северный флоты на фоне широко распространенных и значительных потерь механизированных частей 155-й отдельной морской пехотной бригады Тихоокеанского флота при наступлении на Угледар. Минобороны России не озвучивало российские потери в Угледаре, и комментарии Путина идут вслед за заявлением министра обороны Сергея Шойгу об успешном наступлении российских войск под Угледаром, говорится в отчете.

По мнению аналитиков, заявления президента России направлены на то, чтобы поддерживать впечатление об успехах на Угледарском направлении и вообще неизбежное и широкомасштабное российское наступление в Донецкой области.

- Комментарий Путина, впрочем, может также указывать на намерение усилить наступление на Угледар большим количеством мобилизованных войск или перенаправив в этот район остальные части Северного флота, - считают в Институте.

Авторы отчета вспоминают, что украинские войска недавно уничтожили на оккупированной части Херсонщины российские ракетные комплексы, вероятно, принадлежавшие 80-й отдельной полярной мотострелковой бригаде Северного флота.

Кроме того, по данным украинских чиновников, российские военные накапливают определенные силы в Мариуполе, всего в 75 километрах юго-восточнее Угледара.

— Эти показатели свидетельствуют о том, что российские силы, включая части Северного флота, могут готовиться к наступлению на Угледар. Возможно Путин сигнализировал о том, что продолжает поддерживать российские силы там, чтобы компенсировать новости о значительных поражениях обычных российских подразделений на критических участках фронта, – предполагает ISW.

Напомним, под Угледаром Донецкой области украинские защитники разгромили элитную 155-ю бригаду морской пехоты из Владивостока.