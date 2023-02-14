Министр обороны Украины Алексей Резников подал на согласование Президенту Украины Владимиру Зеленскому кандидатуры трех новых заместителей главы оборонного ведомства.

Об этом Резников сообщил на своей странице Фейсбук.

– Мы прошли год в условиях полномасштабной российской агрессии. Накоплен важный опыт, дающий подсказки, как усилить Министерство. Я пригласил в команду новых людей. Согласно процедуре, кандидатов на должности подал на согласование Президенту Украины, после этого должно состояться утверждение правительством, — сообщил министр.

По словам Резникова, на должность первого заместителя министра подана кандидатура Героя Украины, генерал-лейтенанта Александра Павлюка, который «в совершенстве знает проблематику современной войны и потребности армии, обладает необходимыми лидерскими и управленческими качествами. Будет еще больше синергии во взаимодействии с Генеральным штабом».

На должность заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Резников подал кандидатуру Виталия Дейнеги.

— Современная война нуждается в новых подходах. Сектор цифрового развития - одно из направлений, где Украина способна на прорыв и может создавать новые стандарты для мира. Нужен новый взгляд, широкий кругозор и способность интегрировать возможности государства, бизнеса и общественного сектора. Пригласил на должность заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, известного волонтера с бекграундом в сфере ИТ, а в последнее время журналиста-документалиста Виталия Дейнегу, - сообщил министр.

На должность заместителя по вопросам европейской интеграции глава оборонного ведомства предложил Андрея Шевченко.

- Комментируя назначение последнего, Резников отметил: «Коммуникации с международными партнерами, законодателями и украинским обществом внедрение в секторе обороны новых стандартов является одним из приоритетных направлений. Пригласил на должность заместителя министра по европейской интеграции известного медийника Андрея Шевченко, который одновременно имеет успешный опыт работы в парламенте, а также в должности посла Украины в Канаде. Должны сделать Минобороны еще более динамичным, – отметил Резников.

Ранее сообщалось, что Министр обороны Алексей Резников подал документы на согласование кандидатур на должности своих заместителей.