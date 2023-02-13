Министр обороны Алексей Резников подал документы на согласование кандидатур на должности своих заместителей.

Об этом он написал в Facebook.

«Из важного. Хочу проинформировать о ряде актуальных решений, касающихся кадрового и структурного обновления Министерства обороны для повышения эффективности работы. Будут новые замминистра. Соответствующие документы на согласование я уже представил», — отметил он.

Число вероятных заместителей и фамилии Алексей Резников не называет.

По данным источников УП, этими кандидатурами являются волонтер, общественный деятель, основатель благотворительного фонда «Вернись живым» Виталий Дейнега и народный депутат V, VI и VII созывов, экспосол в Канаде Андрей Шевченко (по данным источника УП, он будет заниматься военной дипломатией, сотрудничеством с НАТО, евроинтеграцией, в целом международным направлением).

Напомним, генерал-майор Дмитрий Марченко, руководивший обороной Николаева в начале полномасштабной войны, поддержал министра обороны Алексея Резникова, обвиняемого в коррупции после скандала по закупкам продуктов питания для военных по завышенным ценам. Он считает, что министр не мог заниматься такой «ерундой».

Как известно, недавно получил огласку документ о закупке продовольствия для ВСУ по якобы завышенным ценам. Информацию о возможных злоупотреблениях в Минобороны при закупке продуктов питания для военных проверяет НАБУ. Из-за скандала в отставку подали несколько должностных лиц, в том числе заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, хотя в министерстве назвали «озвученные обвинения необоснованными и безосновательными». Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Резникова «переводят» на должность министра стратегической промышленности. Впрочем, сам министр впоследствии в комментарии журналистам сказал, что с ним об этом разговоров не вели, а если будут, то он откажется, поскольку не имеет соответствующей компетенции. Однако вопрос кадровых изменений в Министерстве обороны Верховная Рада пока не рассматривала.