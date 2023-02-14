В турецком отеле «Royal Seginus» между игроками украинского футбольного клуба «Минай» из премьер-лиги и российского «Шинника», которые приехали на собрание, произошла потасовка, конфликт вызвал замечание россиянина относительно некорректного поведения по отношению к персоналу.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба футбольного клуба «Минай».

- Бытовая ситуация привела к конфликту. Один из украинских футболистов сделал замечание россиянину, который некорректно вел себя по отношению к персоналу гостиницы. Русский был выпивший и откровенно хамил. Россиянин не стал извиняться и его просто прибил футболист Миная. Затем оркостанец привел одноклубников разбираться до представителей Миная. И этот разговор опять же привел к драке. Победа Миная! Драка происходила под музыку «Поможет ВСУ!» Утром в гостинице на лицо россиян видны следы вчерашнего боя, – говорится в сообщении Романа Бебеха.

СМИ утверждают, что столкновение могло возникнуть из-за того, что украинцы вроде бы требовали от начальника ярославского «Шинника» спеть украинский гимн.



Тот предложил украинцам выйти на улицу и разобраться, однако в конфликт вмешались сотрудники гостиницы, и его удалось погасить.



Генеральный директор «Шинника" Сергей Кулаков пожаловался, что руководство гостиницы поселило вместе украинцев и россиян.

— В клубе (ФК «Шинник» – ред.) не знали, что украинская команда будет проживать в гостинице. Мы бронировали гостиницу еще в ноябре, у нас была позиция, чтобы в отеле не проживали украинские футболисты, чтобы избежать конфликтов. В тот момент никого там не было. Почему в гостинице появилась украинская команда – вопрос в гостиницу, – сказал Кулаков.

По данным Бебеха, российские футболисты намерены уехать из этого отеля.

— Игроки «Шинника» срочно сняли экипировку и собираются эвакуироваться из гостиницы, пока Минай тренируется! (Это не шутка!), – написал он.

В команде также отметили, что перед началом собрания главным требованием ФК «Минай» к организаторам было отсутствие в гостинице российских команд. Сами же организаторы утверждают, что поселить «Шиник» согласилась гостиница. Закарпатцы обращались в менеджмент Royal Seginus с требованием выселить россиян, ведь представители страны-террориста не имеют права тренироваться и играть в футбол за пределами своей страны. В команде сообщили, что 14 февраля минайцы по расписанию отправились на тренировку.