Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

— Морально-психологическое состояние подразделений (россиян – прим.) не очень высокое – они растеряны, имеют бунтарский дух, они недовольны командованием, обеспечением, – сказала Гуменюк.

Она отметила, что на настроение врага, в частности, влияет результативная работа украинских сил по перекрытию логистики оккупантов.

— На днях туда (на оккупированную часть Херсонской области – прим.) было направлено около 200 военнослужащих росгвардии для того, чтобы усилить давление на местное население и навести порядок внутри подразделений, где просыпается этот бунтарский дух, – рассказала Гуменюк.

Напомним, что это далеко не первая практика российского командования по борьбе с недовольством оккупантов. Недавно РФ также направила в Донбасс спецподразделения, которые должны ликвидировать бунты среди захватчиков. Российские войска в течение суток нанесли два ракетных удара и совершили 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по Украине, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины вечером 12 февраля.