Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии сотрудников Черновицкой таможни обнаружили грузовик с российскими автозапчастями. Товар пытались завезти в Украину для продажи.
Об этом сообщили в Госбюро расследований.
Запчасти к автомобилям ВАЗ пытались провезти под видом товаров из Китая. В частности, правоохранители обнаружили 800 коробок с радиаторами, карбюраторами, бензонасосами, патрубками, колпачками, гайками, ручками к двери.
Согласно документации, стоимость указанного товара составляет почти 2,5 миллиона гривен.
Сотрудниками таможни будет составлен административный протокол за нарушение таможенных правил согласно статье 483 Таможенного кодекса Украины. Виновникам грозит штраф в размере 100% стоимости товаров.
— Весь товар изъят. Он будет передан Черновицкой областной военной администрации, которая в дальнейшем должна передать автозапчасти на нужды Вооруженных сил Украины, – сообщили в ДБР.
Напомним, в Николаеве старший следователь Территориального управления Государственного бюро расследования незаконно вернул нарушителям более 1,2 миллиона долларов, которые незаконно вывозили из Украины.
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Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии сотрудников Черновицкой таможни обнаружили грузовик с российскими автозапчастями. Товар пытались завезти в Украину для продажи.
Об этом сообщили в Госбюро расследований.
Запчасти к автомобилям ВАЗ пытались провезти под видом товаров из Китая. В частности, правоохранители обнаружили 800 коробок с радиаторами, карбюраторами, бензонасосами, патрубками, колпачками, гайками, ручками к двери.
Согласно документации, стоимость указанного товара составляет почти 2,5 миллиона гривен.
Сотрудниками таможни будет составлен административный протокол за нарушение таможенных правил согласно статье 483 Таможенного кодекса Украины. Виновникам грозит штраф в размере 100% стоимости товаров.
— Весь товар изъят. Он будет передан Черновицкой областной военной администрации, которая в дальнейшем должна передать автозапчасти на нужды Вооруженных сил Украины, – сообщили в ДБР.
Напомним, в Николаеве старший следователь Территориального управления Государственного бюро расследования незаконно вернул нарушителям более 1,2 миллиона долларов, которые незаконно вывозили из Украины.