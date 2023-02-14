В 2022 году российские компании пробурили больше скважин на своих нефтяных месторождениях чем за десятилетия.

Это свидетельствует о том, что международные санкции или уход некоторых крупных западных фирм практически не повредили добыче, и объясняет, как добыча нефти в стране возобновилась во второй половине 2022 года, даже несмотря на введение дополнительных ограничений на ее экспорт, сообщает Bloomberg.

После решения Владимира Путина вторгнуться в Украину почти год назад российская нефтяная промышленность претерпела самые драматические политические изменения со времен распада Советского Союза. Крупные западные компании, в частности, BP Plc, Shell Plc и Exxon Mobil Corporation, отказались от многомиллиардных инвестиций в страну. За ними последовали некоторые крупные международные поставщики услуг. Европа также ввела «комплексное ограничение экспорта в РФ оборудования, технологий и услуг для энергетической отрасли».

Однако, согласно имеющимся Bloomberg отраслевым данным, в прошлом году российские нефтяные башни пробурили общую глубину более 28 тысяч километров, что является самым высоким показателем за более чем десятилетие. Данные показывают, что общее количество начатых скважин выросло почти на 7% и превысило 7 800, при этом большинство ключевых нефтяных компаний превзошли результаты предыдущего года.

— Отрасль во многом продолжает работать по-прежнему. Россия смогла сохранить большую часть компетенций, активов и технологий в сфере нефтесервиса, – сказал Виталий Михальчук, руководитель исследовательского центра компании «Бизнес-решения и технологии», ранее входившей в российское подразделение консалтинговой компании Deloitte & Touche.

В настоящее время основной проблемой для российской нефтяной промышленности является приобретение высокотехнологичного западного оборудования. Однако эта проблема решается за счет импорта через посредников в дружественных государствах или путем поиска альтернативных поставщиков в Китае.

Bloomberg пишет, что несколько факторов помогли России удержать свою нефтяную промышленность на плаву. Во-первых, в 2021 году на ведущих международных поставщиков приходилось всего 15% всего нефтесервисного сегмента России. Основную часть рынка составляют собственные подразделения отечественных производителей, таких как «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и «Газпром». Российские компании привлекают иностранных подрядчиков, если они нуждаются в высокотехнологичных услугах, оборудовании и передовом программном обеспечении, однако такие вещи не нужны, чтобы поддерживать поток нефти из действующих месторождений.

Во-вторых, некоторые из крупнейших западных поставщиков нефтесервисных услуг не покинули страну. SLB и Weatherford International Plc продолжают свою деятельность в России, хотя и с некоторыми ограничениями.

Напомним, президент Владимир Зеленский в воскресенье, 12 февраля, ввел в действие решение СНБО о применении санкции против 200 человек, связанных с Россией.