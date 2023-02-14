Страны-партнеры будут продолжать оказывать Украине поддержку в борьбе с российской агрессией. Союзники обещают помочь украинцам весной перейти в контрнаступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина на заседании в формате Рамштайн.

— Все страны со всего мира продолжают наращивать усилия и обдумывать новые решения по военной поддержке Украины, – прим. Вместе с этим Контактная группа четко заявляет, что мы будем поддерживать Украину в ее борьбе. Мы поможем Украине перейти в контрнаступление весной, – заявил Ллойда Остин.

По его словам, союзники будут делать все для того, чтобы Украина смогла вернуть свои земли.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» , поскольку Украина и мир находятся в «решающем» моменте.