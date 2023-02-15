Мэр Мариуполя Вадим Бойченко подписал Меморандум о партнерстве с американской архитектурной компанией Gensler. Она поможет возродить город.

Подписание состоялось во время презентации плана возрождения Мариуполя после деоккупации Mariupol Reborn 15 февраля, говорится в прессрелизе.

— В восстановление Мариуполя и Украины мы привлекаем экспертов мирового уровня. Цель – дать новую и современную жизнь украинскому Мариуполю после его освобождения от российской оккупации. Для этого мы уже сейчас объединяем усилия всего мира, крупного бизнеса, лучших урбанистов и ведущих специалистов ради будущего. Совместными усилиями мы превратим Мариуполь, ставший символом разрушительной войны, в город мира, победы, единства в борьбе за свободу и независимость. Мариуполь намерен возродиться!, – отметил Вадим Бойченко.

Цель Меморандума – партнерство в разработке видения возрожденного Мариуполя с привлечением местных властей, экспертов и общины, улучшения жизни миллионов людей и оказания им надежды. Это даст толчок для создания стратегического генерального плана города и его развития на ближайшие 20-30 лет послевоенного Мариуполя Mariupol Reborn.

Архитекторы Gensler проектировали второе по высоте здание в мире – 632-метровую Шанхайскую башню, а также офисы для Adobe, NVIDIA, New York Times, Washington Post, Wallmart, Лондонской фондовой бирже.

Портфолио Gensler насчитывает десятки крупных инфраструктурных проектов – от аэропортов и спортивных комплексов до университетских кампусов, жилых и деловых кварталов. В частности, бюро присоединилось к строительству Терминала 2 Международного аэропорта Инчхон в Сеуле, реконструкции международного аэропорта в Сан-Франциско и терминала аэропорта Джона Кеннеди.

— Мы благодарны за возможность присоединиться к команде мэра и этой вдохновляющей миссии. Мы рады использовать наше покрытие и масштабы опыта в Стратегии восстановления более прочного и устойчивого Мариуполя. Сегодняшний день знаменует новое начало, когда мы начинаем разрабатывать Стратегию по восстановлению Мариуполя. Наша общая цель – создать архитектуру оптимизма и видение будущего, которое даст надежду гражданам города. Работая вместе, мы можем восстановить лучшее и светлое будущее для Мариуполя, – прокомментировала управляющий директор Gensler Europe Джулия Симет.

Mariupol Reborn – самый масштабный в Европе проект возрождения города со Второй Мировой войны.

Напомним, российские оккупанты продолжают опрокидывать военную технику через оккупированный Мариуполь.