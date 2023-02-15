В приложении «Дія» в услуге Дія.TV появится еще один бесплатный канал. Это американский информационный телеканал CNN International.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

— Давно мечтали добавить к Дія.ТВ сам этот канал. Ведь хорошо всегда иметь под рукой качественные и проверенные международные новости от топового медиа, которое смотрят 2 миллиарда человек, – отметил он.

По его словам, в «Дія» готовы к сотрудничеству с другими иностранными телеканалами и тоже могут добавить их в Дія.TV.

Напомним, на портале «Дія» можно воспользоваться пятью новыми услугами, упрощающими и ускоряющими процесс усыновления.