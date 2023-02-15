Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не считает, что предоставление Украине истребителей обязательно состоится «в ближайшие несколько месяцев или даже лет».

Об этом он сказал в интервью BBC Breakfast.

— Я не думаю, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы обязательно передадим истребители. Это самолеты... Вы просто не можете научиться летать через неделю или две, на это уйдет много времени, – сказал он.

Бен Уоллес добавил, что истребители нуждаются в экипажах, а Британия не собирается «разворачивать 200 военнослужащих Королевских воздушных сил в Украине во время войны».

— Следовательно, реальность состоит в том, что мы говорим о том, что мы должны планировать не только борьбу на данный момент, где мы помогаем Украине отразить вторжение, но мы должны помочь Украине с ее долгосрочной устойчивостью, убедившись, что после этой войны Украина будет иметь возможность долго защищаться, – сказал министр.

Напомним, министр обороны Британии Бен Уоллес исключил возможность быстрого предоставления истребителей Украине.