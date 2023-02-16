За прошедшие сутки, 16 февраля, российские оккупанты потеряли 690 своих военных, вертолет и 6 танков.
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, потери врага с 24 февраля 2022 года по 16 февраля 2023 года ориентировочно составили:
Напомним, российские оккупанты продолжают наступление на пяти направлениях восточного фронта, но ВСУ отбивают атаки противника.
|
Єдність та усвідомлення цінності національної ідентичностіТарас Кремінь
|
Google зняв санкції з НикВестиОлег Деренюга
За прошедшие сутки, 16 февраля, российские оккупанты потеряли 690 своих военных, вертолет и 6 танков.
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, потери врага с 24 февраля 2022 года по 16 февраля 2023 года ориентировочно составили:
Напомним, российские оккупанты продолжают наступление на пяти направлениях восточного фронта, но ВСУ отбивают атаки противника.