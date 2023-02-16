За прошедшие сутки, 16 февраля, российские оккупанты потеряли 690 своих военных, вертолет и 6 танков.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, потери врага с 24 февраля 2022 года по 16 февраля 2023 года ориентировочно составили:

личного состава – около 140460 (+690) человек ликвидировано;

танков ‒ 3296 (+6) ед;

боевых бронированных машин – 6517 (+10) ед;

артиллерийских систем – 2306 (+3) ед;

РСЗО – 466 (+0) ед;

средства ПВО – 239 (+3) ед;

самолетов – 298 (+0) ед;

вертолетов – 287 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2012 (+1);

крылатые ракеты – 857 (+0);

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 5167 (+6) ед;

специальная техника – 219 (+0).

Напомним, российские оккупанты продолжают наступление на пяти направлениях восточного фронта, но ВСУ отбивают атаки противника.