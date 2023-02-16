Российские оккупанты продолжают наступление на пяти направлениях восточного фронта, но ВСУ отражают атаки противника.

Об этом сообщили в Генштабе.

Усилия россиян сосредоточены в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

За прошедшие сутки ВСУ отразили атаки врага в районах более 15 населенных пунктов — речь идет о Белогоровке и Серебрянском лесничестве Луганской области, а также Федоровке, Бахмуте, Дилиевке, Авдеевке, Водяном, Первомайском, Марьинке, Новомихайловке, Угледаре, Пречистовке и Новочистилке.

Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также пять ударов по позициям зенитных ракетных комплексов.

Напомним, ночью, 16 февраля, российский корабель из акватории Черного моря выпустил восемь ракет типа «Калибр» . Силы ПВО сбили все восемь ракет, шесть над Николаевской областью и две над Херсонской областью.