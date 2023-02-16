Россияне начали штрафовать на оккупированных территориях Украины родителей детей, обучающихся в украинских школах.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

— Украинские дети на временно оккупированных территориях продолжают учиться в школах онлайн, но россияне пытаются силой прекратить это и загнать школьников в центры пропаганды, – говорится в сообщении.

Так, на временно оккупированных территориях создали «комиссии по делам несовершеннолетних», которые с помощью фейковых судов выписывают родителям штрафы за обучение детей в украинских школах.

Комиссии устраивают рейды, особенно по местам проживания детей, пропускающих многие занятия в «российских школах». Во время проверок оккупанты уделяют внимание ноутбукам, планшетам, через которые могут учиться дети.

Напомним, российские военные полностью отключили Интернет на захваченной части Луганской области. В школах оккупанты массово проверяют смартфоны детей.