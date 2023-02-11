Российские военные полностью отключили Интернет на захваченной части Луганской области. В школах оккупанты массово проверяют смартфоны детей.

Об этом сообщает Луганская ОВА.

Чтобы ограничить доступ к информации граждан Украины на временно захваченных территориях, мобильный оператор МКС с 11 февраля выключил пользователям мобильный интернет. Хотя в отдельных населенных пунктах эта услуга начала исчезать еще неделю назад», – рассказали в администрации.

Россияне начали массово проверять смартфоны детей в школах. Захватчики ищут любой контент, который может быть связан с Украиной.

«Дети вынуждены быть униженными и терпеть эти регулярные издевательские процедуры», - говорится в сообщении.

Кроме того, в прифронтовых захваченных населенных пунктах, в частности в Кременной, наблюдается нехватка продуктов питания в магазинах, работа которых ограничена, и лекарств.

По данным ОВА, захватчики продолжают грабить то, что еще оставалось уцелевшим в течение почти года. Например, в Кременной оккупанты выносят даже дрова, заготовленные еще в прошлом году. Также воруют мебель и технику.

Напомним, что ранее мы писали, что российские оккупанты решили полностью отключить мобильный интернет на захваченной территории Луганской области.

Ранее сообщалось, что в следственном изоляторе российского Новочеркасска скончался осужденный на 13 лет лишения свободы по делу крымских мусульман крымчанин Джемиль Гафаров.