Благодійний фонд Сороса «Open Society Foundations», який на сьогодні очолює Олександр Сорос-молодший, планує реалізувати в Україні нові проєкти, повʼязані з підтримкою українців під час повномасштабної війни.

Про це йшлося під час зустрічі Сороса та його команди з премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем.

«Open Society Foundations» планує започатковувати нові проєкти. Обговорили наші пріоритетні потреби», — повідомив Денис Шмигаль за підсумками зустрічі.

Серед пріоритетів, які обговорювалися, глава уряду назвав:

відновлення економіки;

відбудову;

соціальну сферу;

програми підтримки малого й середнього бізнесу, зокрема ветеранського.

Перспективними Шмигаль також назвав такі напрямки співпраці як розмінування, енергетика, логістика.

«Окремо зосередили увагу на встановленні справедливості. Маємо притягнути Росію до відповідальності та змусити її заплатити. Зокрема через конфіскацію заморожених активів на Заході», — зазначив премʼєр-міністр, не уточнюючи подробиць.

Нагадаємо, станом на кінець жовтня кількість заяв на отримання компенсацій за пошкоджене майно в рамках програми «єВідновлення» становить 1791. З 917 відпрацьованих 44% отримали відмову.