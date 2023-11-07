Політичний директор прем’єра Угорщини Балаш Орбан заявив, що Будапешт блокуватиме початок переговорів з Україною про вступ до ЄС, доки не будуть виконані угорські вимоги щодо мови освіти.

Про це він сказав в інтерв’ю нідерландській телерадіокомпанії NOS.

«Угорщина завжди була прихильником зближення України з Європейським Союзом», — зазначив він.

Проте більш жорсткий мовний закон все змінив, додав Балаш Орбан.

«Ми блокуватимемо доти, доки проблема не буде вирішена», — сказав він, відповідаючи на питання, чи Угорщина блокуватиме початок переговорів про вступ України до ЄС.

Та додав, що нові закони зробили життя угорців в Україні нестерпним.

Йдеться про нещодавно запроваджений в Україні закон, який зобовʼязує меншини, а не лише угорську, отримувати щонайменше 70 відсотків освіти українською мовою. Таким чином, діти, які ростуть в угорськомовних сімʼях в Україні, значно відставатимуть у навчанні, кажуть в Угорщині.

«Ми не можемо з цим змиритися. Позиція Угорщини абсолютно чітка: доки існує цей закон, не може бути жодних дискусій з українцями про їхню інтеграцію до Європейського Союзу», — наголосив Балаш Орбан.

Нагадаємо, що Україна повністю виконала чотири із семи вимог, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ.