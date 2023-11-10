Головування Угорщини в Раді ЄС у другій половині 2024 року не стане на заваді подальшому руху України до членства — це не та роль.

Про це заявила пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова в інтерв’ю «Суспільному».

Вона пояснила, що країна, яка головує в Раді Євросоюзу, «сприяє досягненню згоди з конкретних питань у різних формаціях, радах, робочих групах».

«Тому не думаю, що будь-яке головування може вплинути на рішення щодо чогось у той чи інший бік. Це не та роль. Євросоюз — це структура, яка має певні сфери, що діють на основі консенсусу. Розширення ЄС є однією з них», — зауважила Катаріна Матернова.

Однак, вона додала, що важливо серйозно ставитися до занепокоєнь, які висловлює той чи інший член Євросоюзу.

«З Угорщиною важливо мати тісний діалог, бо розширення Євросоюзу залежить від одностайності», — вказала посол ЄС.

Також раніше, Катаріна Матернова зазначала, що правила та процедури вступу до ЄС будуть коригуватися під час вступу України до Євросоюзу.