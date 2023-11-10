Кілька місяців тривала підготовка до підписання меморандуму про співпрацю між Миколаївською обласною радою і громадською спілкою «Мережа правового розвитку».

Ця співпраця необхідна для того, щоб створити сталий координаційний механізм гуманітарного реагування, повідомляють в пресслужбі облради.

За нинішніх умов благодійні фонди, що хочуть допомогти громаді, звертаються до місцевої влади для отримання інформації — скільки людей потребують допомоги, чим саме тощо. Згідно з меморандумом, обласна рада допомагатиме спілці створити єдину базу даних з потребами громад. У такому разі благодійники зможуть допомагати населенню швидше, оскільки не витрачатимуть час на отримання інформації.

— Це крута ініціатива для розвитку нашої співпраці із міжнародними і всеукраїнськими фондами та головне — швидкого реагування для закриття потреб. Перші результати будуть вже на початку наступного року, тому інформуватиму надалі, — зазначив перший заступник голови облради Антон Табунщик.

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