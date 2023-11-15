Міністерство юстиції Грузії чекає на висновок лікарів, щоб повернути колишнього президента країни, громадянина України Міхеіла Саакашвілі з лікарні назад до в’язниці.

Про це заявив очільник міністерства Раті Брегадзе, повідомили «Новости-Грузия».

«Стан його здоров’я покращився, і ми цьому раді, і коли будуть відповідні рекомендації лікарів, його буде переведено до пенітенціарної установи», — сказав міністр.

Він зробив цю заяву після того, як Європейська народна партія (ЄНП) ухвалила резолюцію із закликом до влади Грузії звільнити Саакашвілі через проблеми зі здоров’ям.

Нещодавно група лікарів зазначила позитивну динаміку в стані Міхеіла Саакашвілі. Втім, за словами медиків, загальна тривожна картина зберігається, і політик потребує постійного медичного нагляду. У нього зберігаються атрофія м’язів, нейропатія, погіршення когнітивних збідностей. Він, за висновками лікарів, слабкий, переважно лежить, і на питання відповідає несхоча. Його вага складає 70 кг при зрості 195 см.

Нагадаємо, що у 2015 році колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі отримав українське громадянство.

Як відомо, затриманий 1 жовтня 2021 року написав листа з в'язниці, в якому стверджує, що знав, що його заарештують «за сфабрикованими вироками, винесеними за наказом президента Російської Федерації Володимира Путіна».

Також раніше повідомлялось, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що не забуде про Міхеіла Саакашвілі, який перебуває у грузинській в'язниці.

Через деякий час, за дорученням Президента Володимира Зеленського до Міністерства закордонних справ України викликали посла Грузії в Україні Георгія Закарашвілі, якому висловили рішучий протест у зв’язку із суттєвим погіршенням стану ув’язненого громадянина України в Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Міністерство закордонних справ Грузії відповіли, що не мають наміру проводити жодних консультацій із послом Георгієм Закарашвілі.

Згодом, групу польських лікарів все ж таки допустили до обстеження Саакашвілі.