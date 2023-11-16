У парламенті Туреччини вирішили відкласти питання схвалення протоколу про вступ Швеції до НАТО через «відсутність ясності щодо питання».

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на Anadolu.

Рішення ухвалив парламентський Комітет із закордонних справ на засіданні у четвер.

На засіданні комітету виступав заступник міністра закордонних справ Туреччини Буряк Акчапар. Він заявив, що вступ Швеції в НАТО «зробить євроатлантичний регіон безпечнішим» і «сприятиме нашим двостороннім відносинам».

Турецький посадовець також вказав, що спостерігає «позитивні зміни» у сприйнятті у Швеції «легітимних занепокоєнь» Туреччини у сфері безпеки, передусім пов’язаних із протидією курдським організаціям.

Буряк Акчапар додав, що Швеція має представити Туреччині «дорожню карту, яка містить їхні обов’язки й кроки, які вони мають вжити» для протидії тероризму.

Після обговорень комітет за пропозицією депутатів владної Партії справедливості та розвитку вирішив відкласти схвалення вступу Швеції в НАТО «через відсутність ясності щодо питання, яке обговорюється, та недостатньої зрілості переговорів».

Коли відбудеться чергове обговорення, не уточнюється.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган минулого місяця після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Швеція має стати повноправним членом Альянсу до кінця листопада.

Нагадаємо, країни НАТО разом зі Швецією були вимушені підняти свої винищувачі через проліт російського літака Іл-20 поблизу повітряного простору Альянсу.