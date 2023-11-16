Країни НАТО разом зі Швецією були вимушені підняти свої винищувачі через проліт російського літака Іл-20 поблизу повітряного простору Альянсу.

Про це повідомляє Повітряне командування НАТО.

«Країни НАТО Італія, Німеччина, Іспанія та Данія і країна-партнер Швеція підняли вчора свої винищувачі в повітря через політ російського Іл-20 поблизу повітряного простору союзників», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це було перше спільне підняття по тривозі винищувачів, що вилетіли з Емарі (Естонія), і воно «свідчить про тісну співпрацю та інтеграцію між союзниками»

Нагадаємо, що колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен пропонує прийняти Україну до Альянсу без гарантій для окупованих Росією територій.