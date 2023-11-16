Країни НАТО разом зі Швецією були вимушені підняти свої винищувачі через проліт російського літака Іл-20 поблизу повітряного простору Альянсу.
Про це повідомляє Повітряне командування НАТО.
«Країни НАТО Італія, Німеччина, Іспанія та Данія і країна-партнер Швеція підняли вчора свої винищувачі в повітря через політ російського Іл-20 поблизу повітряного простору союзників», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це було перше спільне підняття по тривозі винищувачів, що вилетіли з Емарі (Естонія), і воно «свідчить про тісну співпрацю та інтеграцію між союзниками»
Нагадаємо, що колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен пропонує прийняти Україну до Альянсу без гарантій для окупованих Росією територій.
Країни НАТО разом зі Швецією були вимушені підняти свої винищувачі через проліт російського літака Іл-20 поблизу повітряного простору Альянсу.
Про це повідомляє Повітряне командування НАТО.
«Країни НАТО Італія, Німеччина, Іспанія та Данія і країна-партнер Швеція підняли вчора свої винищувачі в повітря через політ російського Іл-20 поблизу повітряного простору союзників», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це було перше спільне підняття по тривозі винищувачів, що вилетіли з Емарі (Естонія), і воно «свідчить про тісну співпрацю та інтеграцію між союзниками»
Нагадаємо, що колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен пропонує прийняти Україну до Альянсу без гарантій для окупованих Росією територій.