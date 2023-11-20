Хав’єр Мілей в оточенні своїх прихильників, листопад 2023 року

Аргентина обрала своїм новим президентом правого лібертаріанця Хав’єра Мілея.

Про це пише «Громадське» з посиланням на західні ЗМІ.

Згідно з підрахунком 99,4% голосів у другому турі президентських виборів, Хав’єр Мілей, якого ЗМІ називають правим популістом, отримав 55,7%, а нинішній міністр економіки, лівоцентрист Серхіо Масса — 44,3%. Це найбільша за кількістю голосів перемога на президентських перегонах з часу повернення Аргентини до демократії в 1983 році.

— Моделі занепаду прийшов кінець, шляху назад немає. Попереду у нас величезні проблеми: інфляція, відсутність роботи та бідність. Ситуація критична і тут немає місця для прохолодних напівзаходів, — сказав Хав’єр Мілей у своїй промові після оголошення результатів.

Хав’єр Мілей обіцяє економічну шокову терапію. Його плани включають закриття центрального банку, відмову від песо та скорочення видатків — потенційно болючі реформи, які резонували серед виборців, розгніваних економічною нестабільністю.

Водночас новому президенту Аргентини доведеться стикнутися з порожньою скарбницею уряду та центрального банку, а також боргами країни перед Міжнародним валютним фондом у розмірі 44 мільярдів доларів та інфляцією, що наближається до 150%.

Перемога Хав’єра Мілея схилила країну вправо. Ще під час передвиборчої кампанії він критикував Китай і Бразилію, заявляючи, що не буде мати справу з «комуністами», і натомість виступив за зміцнення зв’язків із США.

На початку російського вторгнення в Україну на початку 2022 року Хав’єр Мілей зайшов до Палацу національного конгресу Аргентини з українським прапором, продемонструвавши свою позицію до війни, писало видання Cronica.

Також він підтримує колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару та експрезидента Сполучених Штатів Дональда Трампа, особливо в їхньому антикомунізмі та критиці соціалізму.

Переможець президентських виборів також рішуче виступає проти абортів, які Конгрес Аргентини легалізував у 2020 році, і критикує загальне статеве виховання та Папу Франциска, аргентинця за походженням, якого вважає «єзуїтом, який пропагує комунізм».

У відповідь Папа Франциск перед виборами в Аргентині сказав, що «крайні праві завжди реконструюють себе, це тріумф егоїзму над комунітаризмом» — цитувало Понтифіка Guardian.

А втім, під час кампанії Хав’єр Мілей відмовився від деяких своїх найбільш суперечливих пропозицій, як-от послаблення контролю над зброєю. В останній передвиборній рекламі він також запевнив виборців, що не планує приватизувати освіту чи охорону здоров’я.

Нагадаємо, французька ультраправа партія «Національне об’єднання» обрала 27-річного депутата Європарламенту Жордана Барделла своїм новим президентом, який замінить на цій посаді Марін Ле Пен.