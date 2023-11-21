Український чиновник повідомив ABC News, що американські поставки артилерійських снарядів в Україну впали «більш ніж на 30%» з початку війни Ізраїлю проти ХАМАС у Газі.

Про це пише ABC News.

Видання зазначає, що 155-мм артилерійські снаряди є, мабуть, найважливішим боєприпасом для України в її боротьбі проти російських військ, а деякі запаси США, які були призначені для українських сил, були перенаправлені до Ізраїлю.

Водночас, офіційні особи США кілька разів за останні тижні заявляли, що постачання боєприпасів до Ізраїлю не вплине на війну в Україні.

«Вони (посадовці США, — прим.) казали нам, що це не вплине на зобов’язання (з боку США, — прим.), але це вплинуло», — сказав український чиновник.

Чиновник, який анонімно говорив з ABC News, що поставки цих життєво важливих артилерійських снарядів складають «близько 60-70% загальних поставок України».

Однак високопоставлений представник оборонного відомства США заявив, що скорочення боєприпасів «не має абсолютно нічого спільного з тим, що відбувається в Газі».

«Пакети починають складатися на тижні вперед, тому немає жодного зв’язку між тим, що відбувається в Газі, і тим, що відбувається в Україні», — сказав чиновник.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 3 листопада виділили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість становить 425 мільйонів доларів.