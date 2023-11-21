Верховна Рада у вівторок, 21 листопада, підтримала у першому читанні збільшення штату НАБУ на 300 осіб, що є однією із вимог Єврокомісії для початку переговорів про вступ України в ЄС.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«За» законопроєкт проголосували 323 депутатів. Збільшити граничну чисельність штату Національного антикорупційного бюро України з 700 до 1000 осіб.

«Законопроєкт передбачає поетапне проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад: у 2024 році — на 100 посад; у 2025 році — на 100 посад; у 2026 році — на 100 посад. Це важливий законопроєкт, який є одним з основних в наших європейських зобовʼязаннях», — зазначив Ярослав Железняк.

Нагадаємо, що Україна повністю виконала чотири із семи вимог, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ.