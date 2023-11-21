Росію потрібно позбавити можливості використовувати продовольство як зброю, як вона це робила у часи Голодомору. Пам’ять про це має спонукати світ до рішучих дій, які не дозволять РФ продовжувати робити так надалі.

Про це посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс заявив під час спеціальної події Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», написали в «Інтерфакс-Україна».

«Деяким людям важко уявити режим, який використовує їжу як зброю. Але це те, що ми спостерігаємо за припиненням Чорноморської зернової ініціативи. Росія знищила 280 тисяч тонн зерна за один місяць. Цього зерна вистачило б, щоб годувати мільйон людей протягом року», — наголосив Мартін Гарріс.

Дипломат зауважив, що тактика використання продовольства як зброї застосовується не вперше, зокрема її використовували під час Голодоморів в Україні 1932-1933 і 1946-1947 років.

«Наша памʼять підштовхує нас до дій. Якщо їжу використовують як зброю, то ми маємо це зупинити — ми маємо роззброїти Росію. Нам необхідно забезпечити і гарантувати, що українське зерно доставлятимуть тим, кому воно потрібне», — зазначив він.

Посол також наголосив на важливості фіксації злочинів, скоєних під час російської агресії в Україні.

«Я пишаюся тим, що сьогодні ми підтримуємо українську владу та український народ у створенні каталогу свідчень про злочини Росії під час цього жорстокого вторгнення в Україну», — додав Мартін Гарріс.

Нагадаємо, що після зриву «зернової угоди» в середині липня станом на 16 вересня Росія завдала 118 ударів по українських портах, пошкодивши або знищивши третину портової інфраструктури.

Раніше повідомлялось, що Бухарест закликав Росію припинити блокаду зернового коридору, через який зерно з України потрапляє до країн Африки та Азії.