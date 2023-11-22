У Швейцарії схвалили передачу 25 основних бойових танків Leopard 2A4 німецькій компанії Rheinmetall Landsysteme GmbH. Танки мають залишатись в Німеччині або у партнерів по НАТО чи ЄС, щоб закрити власні прогалини.

Про це повідомляється на сайті швейцарської Федеральної ради.

У листі від 23 лютого міністр економіки Німеччини Роберт Габек і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попросили Швейцарію продати частину списаних основних бойових танків Leopard 2A4 назад виробнику танків, німецькій компанії Rheinmetall. Вони дали запевнення, що танки не будуть передані Україні.

На озброєнні швейцарської армії наразі перебувають 134 основні бойові танки Leopard 2A4 WE, які були модернізовані в рамках програми озброєння 2006 року.

Крім того, армія має близько 90 бойових танків Leopard 2 A4, які були списані.

Нагадаємо, що Німецький уряд оголосив про передання нового пакета допомоги Україні. У ньому — танки Leopard 1, боєприпаси, дрони та інше озброєння.